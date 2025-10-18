Streit um falsch verbautes Bauteil eskaliert: Arbeitskollegen prügeln sich

Ein Streit zwischen zwei Arbeitskollegen wegen eines falsch verbauten Bauteils ist am Freitagnachmittag in Neu-Ulm eskaliert. Die Männer im Alter von 31 und 27 Jahren prügelten sich.

Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits am frühen Freitagmorgen zu dem Streit wegen des falsch verbauten Bauteils. Die beiden Arbeitskollegen gingen anschließend getrennte Wege und verließen die gemeinsame Arbeitsstelle unabhängig voneinander.

In den Nachmittagsstunden trafen beide jedoch im Bereich der Max-Eyth-Straße erneut aufeinander und es kam erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung. Daraus entwickelte sich allerdings ein handfestes Handgemenge.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug der 31-Jährige auf den 27-jährigen Arbeitskollegen ein und verletzte diesen dadurch leicht. Auch soll es zu diversen Beleidigungen gekommen sein.

Die körperliche Auseinandersetzung wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Dieser trennte beide Kontrahenten voneinander. Weitere Ermittlungen müssen nun den genauen Tatablauf und auch die etwaige Vorgeschichte an der gemeinsamen Arbeitsstelle klären. (AZ)