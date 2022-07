Streit um Falschparken eskaliert: Hund muss eingeschläfert werden

Eine Frau parkt ihr Auto auf dem Gehweg. Das ärgert einen Mann, der gegen die geöffnete Wagentür tritt und dabei den Hund der Frau schwer verletzt.

Weil eine Frau ihr Auto in Neu-Ulm auf dem Geh- und Radweg abgestellt hat, ist sie laut Polizei von einem 43-Jährigen beschimpft und bedroht worden. Der Hund der Autofahrerin wurde dabei verletzt und musste anschließend eingeschläfert werden.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Die 44-Jährige saß noch bei geöffneter Türe am Steuer ihres Autos. Da trat der 43-Jährige mit seinem Fuß zweimal gegen die geöffnete Fahrertür. Der Yorkshire Terrier der 44-Jährigen wurde dabei eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er im Nachgang eingeschläfert werden musste.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. (AZ)