Streit um Grünfläche: Mieter in Neu-Ulm müssen ihre liebgewonnenen Pflanzen entfernen

Die beiden Mieter aus der Neu-Ulmer Eckstraße verstehen die Welt nicht mehr: Seit Jahren kümmern sich die Senioren um ein kleines eingezäuntes grünes Fleckchen ihrer Wohnanlage. Sie pflanzen Bäumchen und Büsche, bringen eine Beleuchtung an – alles, damit sich die Bewohner wohlfühlen und hier gemeinsam Zeit verbringen, betonen sie. Doch jetzt erreichte sie ein Brief des Vermieters, der Wohnungsgenossenschaft der Eisenbahner Schwaben mit Sitz in Augsburg. Darin werden sie aufgefordert, alles zu entfernen, auch die Pflanzen. Ansonsten droht eine Abmahnung.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis