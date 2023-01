Streit um Handy eskaliert: Mann schlägt Mitbewohner ins Gesicht

In Neu-Ulm eskaliert der Streit unter zwei Bewohnern. Einer von ihnen wird dabei leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

In einer Asylbewerberunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm ist am Donnerstagmittag ein Streit eskaliert. Nach Polizeiangaben soll ein 22-Jähriger seinen 26-jährigen Mitbewohner geschlagen und leicht im Gesicht verletzt haben.

Auslöser des Ganzen soll wohl ein Streit um ein Mobiltelefon gewesen sein, heißt es. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt nun gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts einer Körperverletzung. (AZ)