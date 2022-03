Streit um Zapfhahn an Tankstelle in Neu-Ulm eskaliert: Auto beschädigt

Das hat ihm wohl gar nicht gepasst: Weil ein Autofahrer mit seinem Gespann einen Tankplatz versperrte, eskalierte die Situation in Neu-Ulm - wenn auch nur kurz.

An einer Tankstelle in der Otto-Hahn-Straße in Neu-Ulm ist es am Montagmittag zu einer "Meinungsverschiedenheit" zwischen zwei Kunden gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam es zu einem Gesamtschaden von circa 500 Euro.

Ein 42-Jähriger habe dem mit seinem Fahrzeuggespann - bestehend aus einem Auto und einem Anhänger - einen weiteren Tankplatz versperrt. Ein 33-Jähriger wollte an der dadurch versperrten Tanksäule tanken und bat den 42-jährigen Autofahrer umzuparken.

Da der 42-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, soll der 33-Jährige einen Stein genommen und ihn auf das Auto des anderen Mannes geworfen haben. Dadurch entstand am Auto ein Schaden an der Türe und dem Außenspiegel in Höhe von rund 500 Euro. Gegen den 33-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. (AZ)