Streit um zugeparktes Werkstatttor eskaliert: Mann schlägt mit Eisenstange zu

Weil er sein Auto vor dem Zufahrtstor einer Mietwerkstatt in Neu-Ulm geparkt hatte, soll ein 45-Jähriger mit einer Eisenstange geschlagen. Die Polizei ermittelt.

In einer Mietwerkstatt in Neu-Ulm ist am frühen Donnerstagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Der Auslöser war wohl der Umstand, dass das Zufahrtstor zur Werkstatt zugeparkt war. Allerdings gibt es offenbar unterschiedliche Schilderungen zum Sachverhalt.

Nach Angaben der Polizei soll ein 45-Jähriger sein Auto vor dem Zufahrtstor eines 42-Jährigen geparkt haben. Darüber seien die beiden Kontrahenten in einen lautstarken Streit geraten. Dabei soll es auch zu Beleidigungen gekommen sein, heißt es.

Im weiteren Verlauf sei es dann auch zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen. Dabei soll der 45-Jährige mit einer Eisenstange geschlagen worden sein. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Der 45-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, doch auch dort wurden nur leichte Verletzungen festgestellt.

Beide Personen machten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt, weshalb die näheren Umstände noch unklar bleiben. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen der wechselseitig begangenen Körperverletzungen und Beleidigungen aufgenommen. (AZ)