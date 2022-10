Streit unter Kunden eskaliert: Pfefferspray-Attacke vor einer Tankstelle

In einer Tankstelle in Neu-Ulm kommt es zu einem Streit unter Kunden. Pfefferspray wird eingesetzt. Einen mutmaßlichen Täter kann die Polizei später aufgreifen.

An einer Tankstelle in der Neu-Ulmer Innenstadt ist am Donnerstagabend ein Streit unter Kunden eskaliert. Nach Polizeiangaben kam Pfefferspray zum Einsatz. Später konnte ein mutmaßlicher Täter festgestellt werden. Bei ihm wurden unter anderem Drogen gefunden.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 22 Uhr. Erst war ein 34-jähriger Kunde in der Tankstelle mit zwei weiteren männlichen Kunden aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Zunächst soll der 34-Jährige nur verbal beleidigt worden sein. Als die drei Personen das Tankstellengebäude verließen, soll einer der beiden Kontrahenten ein Pfefferspray aus der Jackentasche herausgeholt haben und damit dem 34-Jährigen ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend flüchteten die beiden Männer.

Der Geschädigte verließ ebenfalls das Tankstellengelände. Vier weitere Kunden, die offenbar durch den Wirkungsbereich des Pfeffersprays liefen, klagten über eine Reizung ihrer Schleimhäute und verständigten die Polizei. Der Geschädigte wurde daraufhin im Umfeld der Tankstelle angetroffen.

Der 34-Jährige klagte über eine Reizung seiner Augenbindehäute, war aber nicht ärztlich behandlungsbedürftig. Einer der beiden Tatverdächtigen, ein 48-Jähriger, konnte von der Polizei ebenfalls im nahen Umfeld der Tankstelle festgestellt werden. Bei ihm sei auch das Pfefferspray aufgefunden worden. Weiter wurde ein sogenanntes Einhandmesser und eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Sein mutmaßlicher Mittäter konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz eingeleitet. (AZ)