Streit vor Tiefgarage: 71-Jähriger soll mit Messer auf Mann losgegangen sein

Plus Ein Anwohner gerät in Neu-Ulm wegen eines geparkten Autos in Rage und begeht "eine Dummheit". Jetzt steht er deswegen vor Gericht.

Eine Familie parkt nach dem samstäglichen Ausflug neben der Ausfahrt einer Tiefgarage. Einem Anwohner, der gerade rausfährt, passt dies nicht. Er moniert, dass das fremde Fahrzeug seine Sicht behindere und dort nicht stehen dürfe. Es kommt zum Streit. Schließlich greift der 71-jährige Bewohner zu einem Messer. Er soll damit auf den Fahrer losgegangen sein, der gerade seine Einkäufe verstaute und seinen kleinen Sohn auf dem Arm hatte.

Darum geht es bei dem Prozess am Amtsgericht Neu-Ulm

Der Vorfall spielte sich im Januar dieses Jahres in Neu-Ulm ab und brachte den 71-Jährigen nun vor Gericht. Ihm wird Nötigung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Angeklagte soll nach dem Wortgefecht mit dem Besitzer des geparkten Autos auf den 38-Jährigen zugefahren sein, um ihn dazu zu bewegen, zur Seite zu gehen. Der Mann wurde dabei am Ellenbogen und an der Hüfte von dem Auto gestreift, blieb aber unverletzt.

