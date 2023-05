Daimler fährt mit Bussen wieder Gewinne ein

Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck veröffentlicht seine Quartalszahlen. Bei der Daimler-Bussparte in Neu-Ulm sieht es wieder besser aus.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal seinen Gewinn nahezu verdreifacht. Das Konzernergebnis lag in den drei Monaten Januar bis März bei 795 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es nur 275 Millionen Euro gewesen.

Hoffnung am Daimler-Standort Neu-Ulm

Auch bei der für den Evobus-Standort Neu-Ulm geht es bergauf: Der Absatz im ersten Quartal des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 55 Prozent von 3582 auf 5570 Busse. Der Umsatz konnte von 626 Millionen Euro auf 950 Millionen Euro gesteigert werden. Der Gewinn, das "bereinigte operative Ergebnis" drehte ins Positive: vor einem Jahr lag es im ersten Quartal noch bei minus 45 Millionen Euro, nun konnten plus neun Millionen Euro erreicht werden. Die bereinigte Umsatzrendite entwickelte sich von minus 7,1 Prozent auf plus ein Prozent. "Der Absatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus der Erholung des europäischen Markts", wird Buschef Till Oberwörder zitiert.

In Europa erzielte Daimler mit 1500 Einheiten ein Absatzplus von 89 Prozent (Vorjahr: 800). Zudem hat sich das Unternehmen in Brasilien, dem Hauptmarkt in Lateinamerika, mit 2400 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert (Vorjahr: 1.300, +87 Prozent). "Mein Dank gilt der gesamten Mannschaft von Daimler Buses, die diese positive Entwicklung trotz des volatilen Umfelds durch ihren Einsatz und ihr Engagement erst möglich gemacht hat. Das motivierte Team und die aktuelle Geschäftsentwicklung stimmen mich für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich", sagt Oberwörder.

Auch Daimler-Truck-Finanzchef Jochen Goetz sieht die Lage für das Unternehmen weiter komfortabel. "Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lkw, Bussen und Dienstleistungen ist eine gute Grundlage, um den positiven Schwung für die kommenden Quartale beizubehalten", sagte der Manager laut Mitteilung. Die Jahresprognosen bestätigte Daimler Truck. (AZ)