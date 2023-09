Neu-Ulm

Das Millionen-Projekt Südstadtbogen biegt auf die Zielgerade

Der Südstadtbogen entlang der Bahngleise in Neu-Ulm nimmt immer mehr Gestalt an. Bis Ende des Jahres sollen weitere Wohnungen bezugsfertig sein.

Plus Mehr als 100 Wohnungen in dem Gebäudekomplex an der Bahnlinie sind demnächst bezugsfertig. Was sie kosten und wie es mit dem Großprojekt in Neu-Ulm weitergeht.

Nächster Baustein für den Südstadtbogen: In dem Gebäudekomplex zwischen den Bahngleisen und der Von-Hünefeld-Straße in Neu-Ulm stehen vier weitere Häuser vor der Fertigstellung. Die Vermarktung der Wohnungen hat bereits begonnen. Nach jahrelangen Bauarbeiten und einem durch eine Pleite verursachten Baustopp von gut eineinhalb Jahren biegt das Millionen-Projekt nun auf die Zielgerade. Wie geht es dort jetzt weiter?

So viel kosten die Mietwohnungen im Südstadtbogen in Neu-Ulm

Der Abschnitt des Südstadtbogens, in dem gerade die letzten Arbeiten erledigt werden, nennt sich "Süd | Stadt | Mitte" und umfasst insgesamt 113 Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen auf einer Gesamtfläche von 8600 Quadratmetern. Die Vermarktung hat im August begonnen, wie das damit beauftragte Unternehmen Hirn Immobilien aus Ulm mitteilte. Die ersten Mieterinnen und Mieter können ab Mitte Dezember einziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

