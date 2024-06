Südstadtbogen: Die Tiefgarage ist eröffnet – aber noch nicht befahrbar

Nach mehreren Jahren Bauzeit stehen im Südstadtbogen in Neu-Ulm 390 öffentliche Stellplätze zur Verfügung. Doch noch ist die Straße dorthin nicht fertig.

Fast sieben Jahre nach Baubeginn des Südstadtbogens in Neu-Ulm ist nun die offizielle Eröffnung der Tiefgarage gefeiert worden. An der Von-Hünefeld-Straße nahe der Glacis-Galerie stehen 390 öffentliche Parkplätze zur Verfügung, die der Stadt gehören. Sie können sowohl von Dauer- als auch von Kurzzeitparkern genutzt werden – allerdings noch nicht ab sofort. "Wir sind noch nicht ganz am Ende des Tunnels angelangt, aber auf einem guten Weg", sagte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger vor etwa 50 geladenen Gästen, darunter mehrere Vertreter der Südstadtbogen-Investoren und andere Projektpartner.

Spätestens Anfang August soll die neue Tiefgarage genutzt werden können

Die Erschließungsstraße, an der sich die Einfahrt befindet, muss noch fertiggestellt werden, dort ist momentan noch Baustelle. Auch in der Tiefgarage selbst stehen einige Restarbeiten an. Die Straße soll im Juli befahrbar sein. Albsteiger nannte als Termin den "1.7. plus x". Wie Justiziarin Mechthild Destruelle erläuterte, sollen Autofahrerinnen und Autofahrer spätestens Anfang August die Tiefgarage nutzen können. Der Kostenrahmen für das Bauprojekt beträgt 15 Millionen Euro, allerdings liegt noch keine Abrechnung vor. Der Südstadtbogen insgesamt hat mehr als 100 Millionen Euro gekostet.