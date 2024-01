Neu-Ulm

vor 50 Min.

Zwangsversteigerung: Schnäppchenjäger schauen beim Südstadtbogen in die Röhre

Ein Teil des Südstadtbogens an der Bahnlinie in Neu-Ulm sollte am Amtsgericht versteigert werden. Das Interesse war groß.

Von Michael Ruddigkeit

Der Südstadtbogen an der Bahnlinie ist eines der größten Neu-Ulmer Bauprojekte der vergangenen Jahre. Bald sind alle Wohnhäuser fertig. Ein Teil des Areals sollte nun am Amtsgericht Neu-Ulm zwangsversteigert werden. Das lockte einige Interessenten in den Sitzungssaal 103. Einige hofften wohl auf ein Schnäppchen. Doch sie gingen leer aus.

So lief die Zwangsversteigerung am Amtsgericht Neu-Ulm

Zum Gebot stand ein 977 Quadratmeter großes Grundstück an der Memminger Straße, auf dem einmal ein 13-stöckiges Hochhaus gebaut werden sollte. Daraus wurde jedoch nichts, weil der damalige Bauherr, die Ulmer Firma Realgrund, pleite ging. So wurde in diesem Teil des Südstadtbogens nur die Tiefgarage fertiggestellt. Den Gesamtwert der Immobilie bezifferte ein Gutachter auf rund 4,5 Millionen Euro. Für die meisten Stellplätze wurden 6500 Euro veranschlagt, bei 13 Plätzen wurde der Wert auf jeweils 11.600 Euro festgelegt. Insgesamt sollten 107 Parkplätze unter den Hammer kommen.

