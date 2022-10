Tabuthema Inkontinenz: Das raten Ärzte Betroffenen aus der Region

Plus Bei einer Telefonsprechstunde des Beckenbodenzentrums der Kreisspitalstiftung konnten Bürgerinnen und Bürger anonym Fragen zum Thema Inkontinenz stellen.

Eine Stunde lang haben eine Ärztin und zwei Ärzte Bürgerinnen und Bürger anonym zum Thema Inkontinenz beraten. Bei der Telefonaktion des Beckenbodenzentrums der Kreisspitalstiftung und des Bundeswehrkrankenhauses Ulm stellten Betroffene zahlreiche Fragen an die Proktologin Deike Lippold-Nusstein, den Gynäkologen PD Dr. Andreas Reich und den Urologen Dr. Karl von Dobschütz. Das rieten die Experten den Betroffenen bei ihren Beschwerden.