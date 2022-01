Neu-Ulm

06:30 Uhr

Täter nach Einbruch in Möbelhaus weiter flüchtig: Wer kennt diesen Mann?

Nach dem Einbruch in ein Möbelhaus in Neu-Ulm sucht die Polizei mit diesem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Plus Seit einem Jahr läuft die Suche nach dem Mann, der bei einem Einbruch in ein Möbelhaus in Neu-Ulm eine fünfstellige Summe gestohlen haben soll. Für Hinweise winkt eine Belohnung.

Von Michael Kroha

Auf den Tag genau seit einem Jahr steht der Fall auf der öffentlichen Fahndungsliste der Polizei: In ein Möbelhaus in Neu-Ulm ist im Dezember 2020 eingebrochen und binnen nur weniger Minuten eine fünfstellige Summe an Bargeld aus einem Tresor gestohlen worden. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera erhoffte sich die Polizei Hinweise auf den Täter. Auch eine Belohnung von privater Hand wurde ausgesetzt. Doch wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Welche Möglichkeiten gibt es noch, den Mann zu fassen?

