Taschen-Dieb stürzt auf der Flucht

Am späten Freitagnachmittag hat ein 48 Jahre alter Mann versucht, in einem Laden der Glacis-Galerie Beute zu machen. Nach Angaben der Polizei nahm er in einem Textilgeschäft mehrere Taschen aus den Regalen, präparierte die Diebstahlsicherungen und rannte davon. Doch er kam nicht weit, denn ein aufmerksamer Angestellter hatte seinen Fluchtversuch rechtzeitig bemerkt und die Verfolgung aufgenommen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schaltete sich ebenfalls ein. Der Dieb stürzte bei seinem Fluchtversuch, sodass er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Durch den Sturz verletzte sich der 48-jährige Täter leicht und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der genaue Beuteschaden steht bisher nicht fest, dürfte aber nach Schätzung der Polizei im dreistelligen Bereich liegen. (AZ)

Ronald Hinzpeter

Polizei