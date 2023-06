Tattoo-Studio zieht in Glacis-Galerie: Neuer Mieter ist eine Branchen-Größe

Plus Das Neu-Ulmer Einkaufszentrum öffnet sich einmal mehr einem Unternehmen der Dienstleistung: Ein Tattoo-Studio zieht bald in die Glacis-Galerie ein.

Als vor fünf Jahren die Tanzschule „FKV Dance“ in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie eröffnete, war das noch ungewöhnlich. Schließlich war es Jahrzehnte nur üblich, dass Einzelhändler in Einkaufszentren ziehen. Das hat sich geändert. Nun zieht ein Tattoo-Studio ein.

"Es ist uns gelungen, im Bereich Dienstleistung einen neuen Mietpartner mit einem hochwertigen Konzept und Sortiment zu gewinnen", sagt Centermanager Serge Micarelli. Der neue Mieter ist in der Branche eine Größe: Glorious Art Tattoo. Eröffnung ist voraussichtlich Oktober/November dieses Jahres. Das Konzept kommt auf die Fläche rechts neben der ehemaligen Reno-Fläche. Das Ladengeschäft war bisher noch nicht belegt.