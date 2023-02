Tausende Euro verloren: Zwei Neu-Ulmer werden Opfer von Betrügern

Betrüger waren mit ihren perfiden Maschen erfolgreich. Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Menschen aus Neu-Ulm sind Opfer von Betrügern geworden. Tausende Euro gingen verloren. Nun ermittelt die Polizei.

So erhielt eine Neu-Ulmerin am Samstagabend eine SMS von der angeblich neuen Rufnummer der vermeintlichen Tochter. Die Geschädigte wurde in der Nachricht darum gebeten, über einen Messengerdienst Kontakt mit ihr aufzunehmen. Dort wurde die Neu-Ulmerin dann gebeten, zwei offene Rechnungen über einen niedrigen vierstelligen Betrag zu überweisen.

Die Geschädigte erkannte nicht, dass es sich bei dem Absender der Nachrichten nicht um ihre Tochter handelte. Sie überwies einen mittleren dreistelligen Betrag auf ein irisches Konto. Aufgrund ihres Kontolimits konnte die Frau nicht den vollständigen Betrag überweisen. Weil nach der Überweisung kein Kontakt mehr zur vermeintlichen Tochter möglich war, erkannte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige.

Polizei Neu-Ulm: 76-Jähriger verliert hohe vierstellige Summe an Betrüger

Auch ein 76-Jähriger wurde jüngst das Opfer von Betrügern, weil er auf die Masche falscher "Bankmitarbeiter" hereingefallen war. Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Mann in der zweiten Februarwoche über einen Zeitraum von mehreren Tagen hinweg Anrufe auf seinem Haustelefon. Das weibliche Gegenüber stellte sich zunächst als Bankmitarbeiterin vor und gab an, dass auf seinem Konto fälschlicherweise mehrere Terminüberweisungen angelegt wurden. Um diese stornieren zu können, sei die Übermittlung von TANs erforderlich.

Der gutgläubige Geschädigte kam dieser Aufforderung nach und bemerkte nicht, dass die Täter ohne seine Zustimmung mehrere Transaktionen, die teilweise in das türkische Ausland führen, in Auftrag gaben. Erst durch eine Mitteilung seiner Hausbank, die die Abbuchungen als verdächtig einstufte, wurde der Geschädigte schlussendlich auf den Betrug aufmerksam.

Die Gesamtschadenssumme liegt im hohen vierstelligen Bereich. Nachdem der Mann Anzeige erstattete, hat die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, wie es den Tätern gelang, Zugang zum gesicherten Online-Banking-Bereich des Geschädigten zu erlangen. (AZ)