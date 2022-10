"Taylor & Burton": Theater Neu-Ulm zeigt Leben und Leiden eines Glamourpaares

Plus Das Künstler-Duo Franz Garlik und Lauren Francis feiert eine glänzende Premiere. Ihre Version der schwierigen Ehe von Liz Taylor und Richard Burton ist höchst sehenswert.

Die sehr gelungene Premiere von „Burton & Taylor“ als Inszenierung auf der Bühne des Theaters Neu-Ulm ergänzte die Verfilmungen über das legendäre Schauspielduo und zweimal geschiedene Glamourpaar Richard Burton und Elizabeth Taylor ganz hervorragend. Autorin ist die walisische Opernsängerin Lauren Francis und aufgeführt hat sie das Stück zusammen mit ihrem Mann, dem deutschen Schauspieler Franz Garlik. Selbst wer unter den Zuschauerinnen und Zuschauern das skandalträchtige Hollywoodpaar nicht vor Augen hatte, konnte die vergnügliche und mitreißend gespielte Vorstellung genießen. Schließlich war jede Menge an Herz-Schmerz-Momenten geboten.