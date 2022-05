Neu-Ulm

vor 17 Min.

Teddy zieht seine Show zweimal in Neu-Ulm ab

An zwei Abenden begeistere Comedian Teddy die Zuschauer in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena.

Plus Zwei Abende in Folge macht Comedian Tedros Teclebrhan mit seiner Teddy-Show die Ratiopharm Arena voll und gibt sich publikumsnah.

Von Franziska Wolfinger

Eine Show in Neu-Ulm reicht ihm nicht: Comedian Teddy spielte am Freitag und Samstag vor jeweils nahezu vollem Haus in der Ratiopharm Arena. Der schwäbisch-eritreische Komiker, geboren ist er in Asmara, aufgewachsen in Mössingen nahe Tübingen, lockte Fans aus dem weiten Umkreis.

