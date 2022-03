Tempo 30 jetzt tagsüber in der Augsburger Straße: Parkplätze fallen weg

Es tut sich was in Sachen Verkehr in der Neu-Ulmer Innenstadt: In der Augsburger Straße gilt ab sofort Tempo 30. Parkplätze fallen weg, dafür mehr Fahrradständer.

Fuß vom Gas: In weiten Bereichen der Neu-Ulmer Innenstadt gilt in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr bereits Tempo 30. So auch in der Augsburger Straße im Bereich zwischen der Maximilianstraße und der Marienstraße. Um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich zu verbessern, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung ab sofort auch auf tagsüber ausgedehnt. Das teilte die Neu-Ulmer Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Der Bauausschuss hatte vergangenes Jahr einen entsprechenden Beschluss gefasst, der nun von der Verwaltung umgesetzt wurde. Der Hauptgrund für die zeitliche Ausdehnung der begrenzten Geschwindigkeit im Bereich zwischen der Maximilian- und Marienstraße liegt nach Ansicht der Verwaltung in der in diesem Bereich überproportional hohen Anzahl von Fußgängerquerungen. Jede Querung, die nicht an einem Fußgängerüberweg oder an einer Ampel stattfindet, birgt ein Gefahrenpotenzial.

Neue Fahrradständer in der Neu-Ulmer Innenstadt

Um diese Querungssituationen zu entschärfen, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung ganztägig ausgeweitet. Zusätzlich zur Begrenzung sollen auch die Sichtverhältnisse im Bereich des Drogeriemarkts Müller und Optik Salzmann verbessert werden. Hierfür wird an jeder Straßenseite ein Parkplatz wegfallen. Stattdessen werden an zwei Stellen neue Fahrradständer angebracht. An der Einmündung der Hafengasse wird ein Teil der vorhandenen Fahrradständer für Lastenräder reserviert. So soll auch die Attraktivität des Bereichs für Radfahrer erhöht und die Aufenthaltsqualität gesteigert werden, heißt es.

Eine entsprechende Beschilderung sei bereits angebracht worden. In den kommenden Tagen sollen auch noch Markierungen auf der Fahrbahn folgen. (AZ)

