Termin steht fest: Ab wann der Bahnübergang Gerlenhofen geschlossen ist

Nach langem Hin und Her steht der Termin für die Schließung des unbeschrankten Bahnübergangs in Gerlenhofen fest. Betont wird, dass die Sperrung nur vorübergehend ist.

Jetzt steht der Termin für die temporäre Schließung des Bahnübergangs in Gerlenhofen fest: Ab Montag, 23. Oktober, wird der unbeschrankte Übergang an der St.-Wolfgang-Straße für sämtliche Verkehrsteilnehmer gesperrt. Das teilte die Neu-Ulmer Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Mit der Sperrung soll auch das Pfeifen der Züge an der Stelle enden.

Der Neu-Ulmer Stadtrat hatte in seiner Sitzung des Ferienausschusses im August die vorläufige Schließung des Bahnübergangs in Gerlenhofen einstimmig beschlossen. Die Deutsche Bahn setzt hierzu derzeit am Überweg die Signaltechnik außer Betrieb und stellt parallel zum Gleis im Überwegbereich einen festen Zaun auf.

Um das "wilde Queren" zu unterbinden, sollen zudem die Gleiseindeckung und der Fahrbahnbelag im Gleis zurückgebaut werden. Die Stadt Neu-Ulm will ihrerseits die Absicherung des geschlossenen Bahnüberganges für den Straßenverkehr herstellen. Umleitungsstrecken werden eingerichtet. Die vorbereitenden Maßnahmen würden laut Stadt zeitgerecht voranschreiten, so dass der Übergang zum 23. Oktober geschlossen werden kann.

Durch die Sperrung wird die Zufahrt zum Knappenweg über den Bahnübergang ab diesem Tag nicht mehr möglich sein. Die Umleitung erfolgt dann über die Hausener Straße, den Landgrabenweg und den Knappenweg. Die Sperrung gilt als "temporäre Maßnahme". Der Übergang soll bis zum Jahr 2025 – wie geplant und auch bereits vom Stadtrat beschlossen – von der Bahn mit einer Halbschrankenanlage und zusätzlichen Lichtzeichen modernisiert werden. Im Anschluss an die Arbeiten soll der Übergang Ende 2025 wieder für den Verkehr geöffnet werden. (AZ)

