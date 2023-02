Neu-Ulm

vor 19 Min.

Teufel steckt im Detail: Welche Busunternehmen fahren künftig in Neu-Ulm?

Den Nahverkehr möchte die Stadt Neu-Ulm selber in die Hand nehmen. Das sorgt immer noch für Diskussionen.

Plus Die Stadt Neu-Ulm möchte den ÖPNV in Eigenregie betreiben, doch bis es endgültig so weit ist müssen noch einige Debatten und Gespräche geführt werden.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Es war eine der großen Forderungen aus der Nuxit-Debatte: Neu-Ulm wollte die Regie über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Stadtgebiet selber übernehmen. Bekanntlich funktioniert das, auch ohne den Kreis zu verlassen. Vom 1. Januar 2024 an geht die sogenannte Aufgabenträgerschaft auf die Stadt über, doch bis es so weit ist steckt der Teufel durchaus noch im organisatorischen Detail. Darüber hat jetzt der Stadtrat lang und breit debattiert. Allerdings wurde dabei nicht der grundsätzliche Übernahmewunsch in Frage gestellt.

