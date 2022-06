Neu-Ulm

Zuschuss wieder gekürzt: Kann das Theater Neu-Ulm so weiter machen?

Plus Eigentlich hätten Claudia Riese und Heinz Koch Grund zu feiern. Vor 25 Jahren fingen sie mit dem Theater Neu-Ulm an. Gestrichene Fördergelder dämpfen die Stimmung gewaltig.

Von Dagmar Hub

Im Herbst sind es genau 25 Jahre, dass Claudia Riese und Heinz Koch ihr Theater in Neu-Ulm in einem festen Haus betreiben. Gestartet wurde damals 1997 mit Dario Fos und Franca Rames "Sex? Aber mit Vergnügen!" Drei Jahre war das Stück zu jener Zeit gerade alt, und in Italien hatte es in der kurzen Zeit für Theaterskandale gesorgt. In Neu-Ulm rannte das Publikum dem Theater die Türen ein, um das Stück mit Claudia Riese zu sehen. Nun möchten die beiden leidenschaftlichen Theatermacher "Sex? Aber mit Vergnügen!" im Jubiläumsherbst wieder auf die Bühne zu bringen. Danach - bis zum Jahresende ist die Planung fix, sagt Heinz Koch. Wie es dann weitergeht, steht für das Theatermacher-Ehepaar Heinz Koch und Claudia Riese in den Sternen.

