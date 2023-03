Theater Neu-Ulm: Das Publikum bestimmt den Eintrittspreis

Ein Stück um Verführung und Rache steht dieses Wochenende auf dem Spielplan des Neu-Ulmer Theaters. Die Theatermacher haben sich etwas besonderes ausgedacht.

Dieses Wochenende steht am Theater Neu-Ulm wieder eine Premiere an. Gespielt wird: Der Lawinen-Auslöser oder: Ein verkorkster Hochzeitstag. Zwei Besonderheiten warten laut den Theatermachern Claudia Riese und Heinz Koch dabei auf das Publikum.

Erstens: Für die beiden ersten Vorstellungen des neuen humorigen Kriminalstücks am Samstag und Sonntag können die Besucherinnen und Besucher zahlen soviel sie möchten, Mindestbetrag 10 Euro. Zweitens: Während am Samstag, 25. März die Vorstellung wie gewohnt um 20 Uhr beginnt, startet die Aufführung am Sonntag, 26. März erstmalig schon um 16 Uhr.

Riese und Koch haben Grund zu feiern

Anlass für den günstigen Eintrittspreis ist ein Jubiläum: Das Theatermacher-Duo hatte ziemlich genau vor 40 Jahren angefangen, für einen ersten gemeinsamen Bühnen-Auftritt zu proben - als Katharina und Petrucchio in der Shakespeare-Szene "Der widerspenstigen Zähmung". Die war eingebettet in das Open-Air-Spektakel "Die schönsten Liebesszenen der Weltliteratur". Gedacht war die Aktion damals als "kultureller Notdienst" nach dem Schwörmontag, dem in Ulm normalerweise ein kulturelles Sommerloch folgte.

Bei "Der Lawinen-Auslöser" stehen die Neu-Ulmer Theatermacher nicht selbst auf der Bühne, aber sie freuen sich, mit den Salzburger Publikumslieblingen Judith Brandstätter (als Judith) und Jurek Milewski (als Jurek) wieder Künstler präsentieren zu dürfen, die schon in einigen Produktionen das Neu-Ulmer Publikum begeistert haben, unter anderem in "Die schwarze Witwe", geschrieben von derselben Autorin, die auch den "Lawinen-Auslöser" verfasst hat. Anna Burzynska leitet die Abteilung für Literaturtheorie an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Die 1957 geborene Polin hat bereits mehr als fünfunddreißig Theaterstücke geschrieben.

Darum geht es diesmal: Judith hat sich sorgfältig vorbereitet. Schließlich ist heute Hochzeitstag. Da will sie, ganz femme fatale, ihren Mann, einen hochrangigen Politiker, nach allen Regeln der Verführungskunst überraschen. Da kommt ihr ein alter Schulfeind in die Quere. Der will nicht nur mit vorgehaltener Waffe Sex mit ihr, sondern: Er will sich auch rächen für das Mobbing, die Demütigungen von damals. Das entwickelt sich alles ziemlich fatal - sehr zum Vergnügen des Publikums. (AZ)