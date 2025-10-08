Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neu-Ulm: Theater Neu-Ulm feiert diesen Freitag Premiere mit "Achterbahn"

Neu-Ulm

Theater Neu-Ulm feiert diesen Freitag Premiere mit "Achterbahn"

Heinz Koch inszeniert die Beziehungskomödie „Achterbahn“, in der die Gefühle einer Berg- und Talfahrt gleich schwanken.
    • |
    • |
    • |
    Tasja-Selina Fischer als "Juliette" und Thomas Koch als "Pierre" erleben im neuen Stück des Neu-Ulmer Theaters eine Achterbahn der Gefühle.
    Tasja-Selina Fischer als "Juliette" und Thomas Koch als "Pierre" erleben im neuen Stück des Neu-Ulmer Theaters eine Achterbahn der Gefühle. Foto: Lena Seibel

    Nach Abschluss der zweiten, wiederum sehr erfolgreichen Aufführungsserie von „Alte Liebe“, mit der das Neu-Ulmer Theater-Duo „Riese & Ko“ in die neue Spielzeit gestartet war, geht es diesen Freitag, 10. Oktober, um 19 Uhr mit der ersten Neu-Inszenierung der Saison weiter. Im Theater Neu-Ulm feiert das Stück „Achterbahn“ Premiere. Unter der Regie von Heinz Koch und in der Ausstattung von Claudia Riese spielen die beiden Münchener Akteure Tasja-Selina Fischer die „Juliette“ und Thomas Koch den „Pierre“.

    Achterbahn am Theater Neu-Ulm: Darum geht‘s

    In „Achterbahn“ trifft „Pierre“ (Thomas Koch), ein arrivierter Prahlhans und Business-Typ, in einer Bar zufällig die deutlich jüngere, attraktive „Juliette“ (Tasja-Selina Fischer). Worte werden gewechselt, es wird geflirtet, man ist sich sympathisch. Kein „Zu Dir oder zu mir?“ - vielmehr landen die beiden einfach so in seiner Penthouse-Wohnung. Seine Ehefrau Marianne, die mit dem gemeinsamen Sohn Benjamin Ski-Urlaub macht, verschweigt Pierre Juliette gegenüber natürlich.

    Die überraschenden Wendungen in „Achterbahn“, eine regelrechte Berg- und Talfahrt der Emotionen, sind die Zutaten für einen ziemlich spannenden und am Ende berührenden Abend, kündigt das Theater an. Eine emotionale Achterbahnfahrt – auch fürs Publikum, welches jene Wechselspiele der Gefühle miterlebt, die frau und man von einer charmanten Beziehungskomödie erwarten darf. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden