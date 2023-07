Theater Neu-Ulm gastiert wieder bei Blumen Weimar

Mit zwei bekannten Stücken ist das Komödientheater aus Neu-Ulm heuer im Finninger Ried zu Gast. Diese Termine stehen noch aus.

Das Theater Neu-Ulm ist aktuell wieder in seinem kleinen Sommerrefugium zu Gast. Die Open Air-Saison bei Blumen Weimar ist in vollem Gange. Auf dem Programm stehen zwei bereits bekannte und beliebte Stücke: "Die Busenfreundinnen" und "Hach, bin ich wieder ein Schelm. Der Heinz-Erhardt-Abend".

Beide Stücke kamen schon auf der Bühne am Petrusplatz gut an, nun sind sie in der romantischen Freiluft-Kulisse nochmal neu zu erleben. Hein Koch lässt fast im Alleingang Erinnerungen an den Unterhaltungskünstler der Wirtschaftswunderjahre wach werden, musikalisch umrahmt von Schlagern dieser Zeit.

In "Die Busenfreundinnen" kämpfen sich Gaby Schall und Judith Brandstätter durchs Frauenleben. Es geht um Freundschaft, verschiedene Erwartungen ans Leben und nicht zuletzt um das Dauerthema Männer.

Diese Termine stehen noch aus

"Die Busenfreundinnen" stehen noch vier Mal, und zwar am 14., 15., 21. und 22. Juli, auf dem Programm. "Hach, bin ich wieder ein Schelm" wird ebenfalls noch vier Mal, 16., 23., 28. und 29. Juli, gespielt. Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr. Das Publikum wird gebeten, Sitzgelegenheiten (Klappstühle, Campingsessel oder Ähnliches) mitzubringen und daran zu denken, dass es im Verlauf der Vorstellung kühler werden könnte. Bei widrigem Wetter wird ins Theater Neu-Ulm ausgewichen.

Die Karten kosten einheitlich 25 Euro, Bestellungen über Telefon 0731/553412 oder über die auf der Website des Theaters angebotenen Möglichkeiten. (fwo)