Theater Neu-Ulm sieht schwierigen Zeiten entgegen

Plus Mit der Komödie "Heisenberg" landete das Theater Neu-Ulm einen Hit, außerdem steht der 30. Geburtstag an. Trotzdem gehen auch sorgenvolle Blicke in Richtung Zukunft.

Bis zum 31. Januar läuft am Theater Neu-Ulm noch Simon Stephens „Heisenberg“-Komödie, die beim Publikum richtig gut ankommt. Danach steht am 2. Februar die Premiere der Komödie „Halbnackte Bauarbeiter“ von Martina Brandl an. Das Theater Neu-Ulm geht in sein 30. Jahr – und das Intendanten- und Schauspieler-Ehepaar Claudia Riese und Heinz Koch befürchtet ein schwieriges Jahr, ein noch schwierigeres als 2023.

Die finanzielle Situation des Theaters Neu-Ulm sieht nicht rosig aus

Wenn sie ehrlich Bilanz machen, sagen Heinz Koch und Claudia Riese, arbeiten sie eher ehrenamtlich fürs Theater, denn Gewinn bleibt angesichts gestiegener Kosten für Schauspieler, Energie und notwendige Arbeiten, die sie nicht selbst erledigen können, herzlich wenig. Dadurch, dass durch die Pandemie-Einschränkungen viele kleinere Theater schließen mussten, gibt es weniger Auftrittsmöglichkeiten für nicht fest engagierte Schauspieler, und die müssen folglich mehr Gage verlangen, um selbst finanziell klarzukommen. Andererseits: Streichungen im Spielplan sind nicht möglich, weil das Theater sonst die Anforderungen für die Förderung durch das Land Bayern von mindestens hundert Aufführungen pro Jahr nicht erfüllen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

