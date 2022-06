Theater Neu-Ulm spielt bald wieder unter freiem Himmel

Das Theater zieht für die warmen Sommermonate mit neun Aufführungen wieder von der Innenstadt ins Finninger Ried. "Die Vorzimmerdamen" berichten dabei aus der wahren Zentrale der Macht.

Das Theater Neu-Ulm startet bald wieder in seine Freilicht-Saison. Ein Projekt, das während der Corona-Pandemie aus der Krise heraus entstanden ist, findet nun seine Fortsetzung. Gezeigt wird heuer in der zauberhaften Umgebung des Finninger Rieds das Stück "Die Vorzimmerdamen" - ein Bericht live aus dem wahren Zentrum der Macht.

Insgesamt plant das Theater Neu-Ulm neun Vorstellungen im "Refugium im Finninger Ried", das bei Blumen Weimar zu finden ist. Die erste Aufführung im Ried ist - sofern Petrus mitspielt - für Freitag, 8. Juli, geplant. Los geht es um 20 Uhr. Wie bereits beim ersten Gastspiel des Neu-Ulmer Theaters bei Blumen Weimar erfolgreich praktiziert, werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. So kann es sich jeder so bequem machen, wie er es gern hätte. Ob ein einfacher Klappstuhl oder ein Campingsessel mit Fußauflage, bleibt dabei jedem selbst überlassen.

Darum geht's bei "Die Vorzimmerdamen"

Gespielt wird "Die Vorzimmerdamen", eine Komödie von und mit Marina Welsch und Silke Natho. Mit viel Witz berichten die beiden aus dem Zentrum der Macht, welches in vielen Firmen und Behörden doch eher im Vorzimmer statt im Chefbüro zu finden ist. Im Stück sind es die extravagante und extrovertierte Eve Martin (Marina Welsch) und die mit viel Mutterwitz ausgestattete, bodenständige Deborah Klum (Silke Natho), die dort arbeiten, aber auch philosophieren und trinken. Schließlich verbringen auch Sekretärinnen - die Situation dürfte allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bekannt sein - gefühlt mehr Zeit im Büro als mit den Lieben zu Hause.

Im Kampf mit den Widrigkeiten des Alltags und gegen kriminelle Machenschaften entdecken die beiden Vorzimmerdamen, was das Leben wirklich ausmacht, finden zu Gemeinsamkeit und Stärke und erobern sich Unabhängigkeit und Lebenslust, fasst das Theater Neu-Ulm das Stück in seiner Ankündigung zusammen. Zudem versprechen die Theatermacher zwei Stunden intelligente und prickelnde Unterhaltung. "Ladylike, witzig und mit einem triumphalen Happy End(ing)! Stoßen Sie mit uns an: auf Gerechtigkeit, Befreiung und auf Champagner! Viel Champagner!" Doch eine Warnung gibt das Theater potenziellen Besucherinnen und Besuchern schon im Vorfeld mit auf den Weg: "Die Vorzimmerdamen" sind vorsätzlich nicht zu 100 Prozent politisch korrekt! Zu beachten ist schließlich auch: "Eine gute Sekretärin kann Ihren Chef ersetzen, aber ein Chef nur selten seine Sekretärin!" (AZ)

