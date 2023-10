Neu-Ulm

Theater Neu-Ulm spielt "Der Enkeltrick": Darum geht es in der Krimikomödie

Plus Eine Komödie über eine ungewöhnliche Beziehung zwischen Oma und Enkel (oder auch nicht) kommt in Neu-Ulm auf die Bühne - mit einem besonderen Angebot für echte Omas mit echten Enkeln.

Sie hadert mit dem Älterwerden und will eigentlich auf keinen Fall eine Oma sein. Doch trotz 20-jähriger Funkstille stimmt Veronica einem Treffen mit ihrem Enkel Manfred zu. Da es sich hierbei um ein Theaterstück handelt, dass die Lachmuskeln des Publikums strapazieren soll, dürfte klar sein: Eine harmonische Familienzusammenführung wird dies nicht. Die Krimikomödie trumpft mit einigen Wendungen auf - und sogar mit einer Leiche.

"Der Enkeltrick" des Münchner Autors Frank Piotraschke feiert diesen Samstag, 4. November, am Theater Neu-Ulm Premiere. Heinz Koch, einer der beiden Theaterleiter, sagt: "Das Stück ist eine Komödie, aber es hat auch einen ernsten Hintergrund." Denn die fiese Betrugsmasche, bei der sich Kriminelle - in der Regel am Telefon - als Enkel ausgeben und mit der sie seit Jahren Seniorinnen und Senioren um ihr Geld bringen, wird auf der Bühne auch eine Rolle spielen.

