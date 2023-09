Neu-Ulm

vor 32 Min.

Theater Neu-Ulm startet in neue Saison: Das steht auf dem Programm

Plus Finanzielle Engpässe, ein Wasserschaden und ein Abschied erschweren die Arbeit des Theaters Neu-Ulm. Trotzdem gibt es ein neues Programm – und Veränderungen.

Von Dagmar Hub

Das Theater Neu-Ulm startet in seine neue Spielzeit – und trotzt damit allen Widrigkeiten für die kleinen Bühnen, die noch immer unter den Corona-Nachwirkungen leiden, und auch den aktuellen Problemen des Theaters durch einen Wasserschaden im Keller, der einiges an Requisiten unbrauchbar gemacht hat. Los geht es am 22. September mit der Premiere eines Audrey Hepburn-Solos.

"En Suite – allein mit Audrey Hepburn" stammt von Sigrid Behrens. Die 60er-Jahre-Ikone Audrey Hepburn wird – unter der Regie von Claudia Riese und Heinz Koch – von Daniela Michel mit Tanz- und Gesangseinlagen verkörpert werden. Am 4. November hat die Kriminalkomödie "Der Enkeltrick" Premiere, bei der Petra Wintersteller Regie führt. Dazwischen streut das Künstlerehepaar Claudia Riese und Heinz Koch immer wieder Kochs Heinz Erhardt-Solo ins Programm, und ein besonderes Wochenende "art meets impro" steuert Wibke Richter am 14. und 15. Oktober bei: Die Impro-Show spannt ein Dreieck zwischen den Akteuren auf der Bühne, dem Publikum und Gemälden.

