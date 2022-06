Neu-Ulm

vor 27 Min.

Theatereröffnung ist für Florian Zimmer die reinste Magie

Lokal Acht Jahre lang hat der Zauberkünstler geplant, gebaut und Hindernisse überwunden. Jetzt eröffnet in Neu-Ulm sein Magie-Theater. Erste Einblicke gibt es jetzt.

Von Rebekka Jakob

Im Flur wird noch gewischt, in der Küche werden die Kartons mit dem hauseigenen Cuvée Magique ausgepackt. Und im Zuschauersaal stehen noch Stühle statt der bequemen Sessel. Auch ein Florian Zimmer kann eben nicht zaubern, wenn es um die letzten Handgriffe zur Fertigstellung seines Magietheaters geht. Eröffnung feiern ließ sich am Samstagabend hier trotzdem schon sehr gut. Vorher gab der Hausherr Einblick in das Florian-Zimmer-Theater - und einen kleinen Vorgeschmack auf seine magische Show.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen