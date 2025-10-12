Theaterpremiere: Ein komisches Pärchen auf Abwegen

Das Zwei-Personen-Theaterstück „Achterbahn“ vom 2020 gestorbenen, sehr angesehenen und erfolgreichen französischen Autor Eric Assous hätte bei der Premiere am Freitagabend im Theater Neu-Ulm auf jeden Fall mehr Besucher verdient gehabt. So war der Sall leder nur halb gefüllt. Der Besuch hätte sich alleine schon deshalb gelohnt, weil Tasja-Selina Fischer als Juliette und Thomas Koch als Pierre ihre Rollen, die sehr gut zu ihnen passten, mit viel Enthusiasmus und Esprit spielten. Das Publikum wurde bei dieser Beziehungskomödie tatsächlich auf eine Achterbahnfahrt mit vielen rasanten Gefühlsabfahrten und scharfen Kurven mitgenommen.

Gleich zu Beginn des Stückes gibt es Kurven zu sehen

Kurven zeigte Juliette gleich zu Beginn des Stücks, als sie aus ihrem langen roten Kleid schlüpfte und sich eine Tigerjacke überstreifte. Damit begann das Verwirrspiel. Denn Pierre, den sie in einer Pariser Bar kennengelernt und der sie mit in seine Wohnung genommen hatte, glaubt jetzt aufgrund ihres Auftretens, eine Prostituierte vor sich zu haben. Was ihm nichts weiter ausmachen würde, aber als sie erfährt, dass er Frau und Sohn hat, die beim Skifahren sind, sagt sie frei heraus: „Ich lasse die Finger von verheirateten Männern“. Dann eine Wendung. Sie will plötzlich für eine Nacht mit ihm 500 Euro haben. Er ist platt, sagt: „Es geht nicht“. Die nächste Wendung folgt sogleich. Im Spiel der kleinen Lügen und Geheimnistuereien, die sich aber immer wieder auflösen, um durch neue abgelöst zu werden, entpuppt sich Juliette als jemand ganz anderes, als sie zu sein vorgab. Und Pierre ist auch nicht der Verkaufsleiter, wie er, um zu imponieren, erzählte, sondern nur dessen Stellvertreter.

In „Achterbahn“ folgt eine Überraschung auf die nächste

Pierre ist mächtig betrunken, sie geht. Und kommt schnell wieder. Welche Beziehung haben die beiden denn nun, wie sieht die Beziehung zu seiner Frau aus, möchte Juliette wissen. Pierre verstrickt sich weiter in kleine Unwahrheiten, lässt dann aber doch alles raus. Und sie plaudert auch munter über sich, wobei das Publikum weiterhin im Unklaren bleibt, was Lüge ist und was Wahrheit. Eine Wendung nach der anderen, eine Überraschung folgt auf die nächste und die größte ganz zum Schluss, nachdem Juliette die Nacht bei Pierre verbracht hat . . .

Unter der Regie von Heinz Koch spielen Tasja-Selina Fischer und Thomas Koch ihre Rollen, als ob sie ihnen auf den Leib geschnitten wären. Er verkörpert den seriösen, mit Anzug und Krawatte auftretenden älteren Herrn, der offensichtlich gar nicht so seriös ist und bei all den Wendungen und Überraschungen, die es gibt, mitunter gar nicht mehr so selbstbewusst-männlich wirkt, ebenso gut wie sie die jüngere, hübsche Frau, die sich mal so und mal so zeigt. Sie gibt ihm immer wieder Rätsel auf und bringt ihn mit ihrer lockeren, spritzigen Art Mal um Mal fast zum Verzweifeln. Ein Lustspiel, das aber auch Fragen aufwirft wie: Was ist Männlichkeit? Wie funktionieren Beziehungen verschiedener Art? Wie viele Freiheiten gibt es in einer Beziehung, vor allem, wenn sie sich im Bund der Ehe abspielen?

Das Stück, bei dem die Bühnenausstattung ebenso wie die Kleidung von Aussttterin Claudia Riese sehr schön ausgewählt und inszeniert wurde, gibt nur bedingt Antworten. Aber der Zuschauer und die Zuschauerin sollen sich ja durchaus eine eigene Meinung bilden, dazu fordert die Komödie auf jeden Fall auf. Dem Publikum hat das, gemessen am Beifall, sehr gut gefallen.