Neu-Ulm

vor 55 Min.

Three Monkeys: Neu-Ulm bekommt eine neue Bar

Sie haben das "Three Monkeys" gegründet. Von links nach rechts: Alexander Gebel, Heiko Friedrich und Thomas Zaiser vor der Theke in ihrer Bar.

Plus "Eine gehobene Atmosphäre, die nicht aufgesetzt ist". So werben die Gründer der neuen Bar Three Monkeys in Neu-Ulm. Was das Etablissement in der Kasernstraße bietet.

"Von Freunden für Freunde" - unter diesem Vorsatz haben Heiko Friedrich, Alexander Gebel und Thomas Zaiser die Bar Three Monkeys in der Kasernstraße eröffnet. In einem ehemals leer stehenden Raum im Restaurant im Glas, das von Friedrichs Schwiegermutter geleitet wird. Die Lage ist ein wenig abseits, aber das sei gewollt. Denn die Gäste sollen nicht einfach in den Laden reinstolpern, sondern gezielt vorbeikommen. Die Räumlichkeiten seien rustikal, mit bequemen Sofas und Sesseln. Kombiniert mit atmosphärischer indirekter Beleuchtung soll ein Ambiente wie bei einer betreuten Hausparty entstehen, so Friedrich.

