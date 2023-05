Thunfischdose als Auslöser: Spuckattacke gegen Polizeibeamte

Die Nerven liegen blank: Ein Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm eskaliert.

In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Mitteilung über zwei randalierende Personen in einer Asylbewerberunterkunft. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 31-jähriger und ein 29-jähriger Bewohner eine Thunfischdose in die Unterkunft schleusen wollten.

Da ihnen der Sicherheitsdienst die Mitnahme der Dose aufgrund der Hausordnung untersagte, schlug der 29-Jährige aus Wut darüber mit seiner Faust eine dortige Glasscheibe ein. Des Weiteren verursachten die Herrschaften diverse weitere Beschädigungen in der Unterkunft. Beim Eintreffen der Polizeistreifen ging der 29-Jährige sogleich auf einen der eingesetzten Beamten zu, versuchte diesen anzuspucken und bedrohte ihn verbal.

Beide Störenfriede wurden im Anschluss aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. In diesem Zuge schlug der 31-Jährige mehrfach mit seinem Kopf gegen die Zellenwand, weshalb er im Anschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden musste. Beide Männer sehen nun einem Strafverfahren wegen mehreren Delikten entgegen. (AZ)