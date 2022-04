THW-Fahrzeug wird bei Unfall in Neu-Ulm beschädigt – Verursacher flüchtet

Nach einer Panne sichert das THW eine Gefahrenstelle auf der B28 in Neu-Ulm. Ein Autofahrer bemerkt diese zu spät, fährt hinein und gibt dann Gas.

Nach einer Unfallflucht auf der B28 in Neu-Ulm sucht die Autobahnpolizei nun Zeugen. Im vierspurigen Bereich der Bundesstraße vor der Anschlussstelle Neu-Ulm Mitte blieb am Samstag gegen 14 Uhr ein Pannen-Pkw auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Um den von der B 30 kommenden Verkehr zu warnen und die Gefahrenstelle abzusichern, stellte das Technische Hilfswerk (THW) Günzburg ein Sicherungsfahrzeug sowie Pylonen und Blitzlichter dahinter auf. Laut Polizei bemerkte ein Autofahrer um 14.15 Uhr die Situation zu spät und überfuhr das Absicherungsmaterial, welches gegen das Sicherungsfahrzeug geschleudert wurde.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu dem Unfall in Neu-Ulm

Die Mitarbeiter des THW wollten daraufhin den Autofahrer in den abgesicherten Bereich winken, um den Unfall zu klären, doch dieser beschleunigte stark und fuhr davon, so die Polizei. An Fahrzeug und Material entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Günzburg unter Telefon 08221/919311 in Verbindung zu setzen. (AZ)