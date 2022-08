Neu-Ulm

Tiefgold Manufaktur: Neues Schmuckgeschäft in Pfuhl eröffnet

Alexandra Gamperling ging einst in Pfuhl zur Schule, in Ulm machte sie ihr Abitur. Jetzt eröffnet die 36-Jährige in der Hauptstraße ihre eigene Schmuckwerkstatt: die Tiefgold Manufaktur.

Lokal Die Tiefgold Manufaktur von Alexandra Gamperling hat am Wochenende in Pfuhl eröffnet. Dabei gibt es auf der gegenüberliegenden Straßenseite schon ein Schmuckgeschäft.

Von Michael Kroha

Pfuhl ist um ein weiteres Schmuckgeschäft reicher: Die Tiefgold Manufaktur in der Hauptstraße ist am vergangenen Wochenende eröffnet worden. Inhaberin Alexandra Gamperling ist in Offenhausen aufgewachsen, machte in Ulm ihr Abitur. Mit ihrem neuen und eigenen Atelier will die Goldschmiedin nun Berufliches und Privates besser trennen. Dass ihr Laden gegenüber von Casa Parla, einem anderen Schmuckgeschäft eröffnet, ist "Zufall". Ihr Angebot würde sich unterscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

