Erinnerungen an Tilli Wunder-Riechers, eine besondere Frau

Vor 150 Jahren wurde Ottilie Tilli Wunder-Riechers geboren. Ihr Vater baute weltbekannte Geigen, und sie selber war eine Pionierin - auf einem völlig anderen Gebiet.

Die Verlegerin Ottilie Tilli Wunder-Riechers hat in Neu-Ulm ihren Lebensabend verbracht. Sie war eine besondere Persönlichkeit, aus einer besonderen Familie. Am Montag, 22. August, jährt sich ihr Geburtstag zum 150. Mal. Aus diesem Anlass hat Julia Kulewatz, zweite Stadtschreiberin zu Neu-Ulm, einen Erinnerungstext verfasst. Sie würdigt damit eine wahre Pionierin: Ottilie Wunder-Riechers war Anfang des 20. Jahrhunderts die einzige Frau, die in Berlin einen Verlag führte. Sie hatte einen in Fachkreisen berühmten Mann zum Vater, den Geigenbauer August Riechers. Er baute einst begehrte und weltbekannte Instrumente. Johannes Brahms ging bei ihm aus und ein. Hier der Text, den Stadtschreiberin Kulewatz über Ottilie Wunder-Riechers verfasst hat:

Sie überstand zwei Weltkriege

"Ich höre mir das Interview von Ottilie Tilli Wunder-Riechers von 1967, welches Johanne von Gemmingen mit ihr führte, an und stelle fest, wie jung die Stimme der damals 95-Jährigen klingt, höre fröhlich ihren Wellensittich im Hintergrund trällern und erinnere mich an eine Passage in einem Buch, in dem die junge Tilli ihr Geld für die Tram sparte und lieber die Tiere im Berliner Tiergarten bestaunte.

Ottilie Wunder-Riechers war die Tochter des international berühmten Geigenbauers und Restaurators August Riechers. Als erste Verlegerin in Berlin um 1910/11 überstand sie zwei Weltkriege und Inflationen, war mit 19 bereits mit dem Buchhändler Franz Wunder verheiratet und mit 36 Jahren verwitwet, alleinerziehende Mutter von vier Kindern und dann plötzlich selbst Verlegerin. "Damals waren den Frauen die Wege noch gar nicht geebnet, da hat man ja versucht, die Frauen zu unterdrücken", weiß sie aus schmerzlicher Erfahrung dazu zu sagen. Sie pflegte Künstlerkontakte in die ganze Welt, große Namen der Musik, Kunst, Literatur und deutschen Philosophie gingen bei ihr in der Neu-Ulmer Maximilianstraße 1 ein und aus. Zuerst sei der Verlag Franz Wunder ein literarischer gewesen, später ein freimaurerischer. Namen wie Rilke, Tolstoi und Nietzsche kommen hinzu, und auf die Frage, wer denn ihre Bücher gegengelesen hat, antwortet sie schmunzelnd, natürlich sie selbst, das hat man doch keine Freimaurer lesen lassen.

Mehr über Ottilie Wunder-Riechers gibt es auf dem Stadtschreiberblog, unter: www.wir-leben-neu.de/stadtschreiberin."

Berblinger wäre wohl in ihrem Wohnzimmer gelandet

Was hat die Berlinerin mit Neu-Ulm zu schaffen? Wie ihr Urenkel Prof. Gerhard Mayer erzählt, folgte seine Urgroßmutter ihrer Schwiegertochter. Die hatte ihren Mann im Krieg verloren und war nach Ulm gezogen. Nach einiger Zeit ließ sich Ottilie Wunder-Riechers in Neu-Ulm nieder und lebte in der Maximilianstraße 1 noch knapp zehn Jahre lang bis zu ihrem Tod an der Donau. Scherzhaft meint ihr Urenkel: Wenn es Albrecht Berblinger mit seinem Fluggerät tatsächlich über den Fluss geschafft hätte, wäre er wohl in ihrem Wohnzimmer gelandet. Er nennt seine Urgroßmutter eine "faszinierende Frau".

