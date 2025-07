Neu-Ulm Tödliche Bluttat am Schwal: Polizei kündigt aufwendige Tatort-Vermessung an

Zwei Wochen nach der tödlichen Auseinandersetzung in Neu-Ulm dauert die Ermittlungsarbeit an. Anwohner und Passanten sollen sich in bestimmten Zeiträumen nicht am Tatort aufhalten.