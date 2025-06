Tödlicher Motorradunfall bei Burlafingen: Diese Strafe erhält der Verursacher

Für den Motorradfahrer kam damals jede Hilfe zu spät. Der 31-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ersthelfer und Zeugen versuchten zwar noch, ihn wiederzubeleben. Doch auch die Maßnahmen von Feuerwehr, Rettungsdienst und zwei Notärzten konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. Er war zwischen Burlafingen und Steinheim, an der Abzweigung zur B10, in ein Anhängergespann gekracht. Dessen Fahrer, der den Unfall verursacht hatte, hat zwischenzeitlich eine Strafe erhalten.

