Neu-Ulm

18:00 Uhr

Tödlicher Unfall auf Donaubad-Parkplatz: Diese Strafe bekommt der Verursacher

Auf dem Donaubad-Parkplatz in Neu-Ulm erinnern niedergelegte Kerzen, Blumen und kleine Windräder an den tödlichen Unfall zwischen den Jahren.

Plus Ein sieben Jahre alter Junge wird auf dem Donaubad-Parkplatz von einem Kleintransporter überrollt und stirbt. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, die Strafe steht fest.

Von Michael Kroha

Es ist dieser Tage wieder viel los auf dem Donaubad-Parkplatz in Neu-Ulm. Es sind Ferien. Viele Familien mit Kindern sind unterwegs. Wie damals, vor etwa fünf Monaten, als in den Weihnachtsferien zwischen den Jahren ein sieben Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. An der Unfallstelle abgelegte Kerzen, Blumen und kleine Windräder erinnern an das tragische Unglück. Inzwischen ist auch die strafrechtliche Aufarbeitung des Falls abgeschlossen.

Der Siebenjährige war nach damaligen Polizeiangaben an jenem Donnerstag, 28. Dezember 2023, mit seinem zehnjährigen Bruder und seinem 42 Jahre alten Vater im Donaubad. Anschließend wollten sie über den Parkplatz zu ihrem Auto laufen. Zeitgleich habe ein 38-Jähriger mit einem Kleintransporter nach einer freien Parklücke gesucht. Dessen Fahrzeugfront hätten der Vater sowie der ältere Sohn bereits passiert, der Siebenjährige aber sei wenige Meter versetzt dahinter gelaufen.

