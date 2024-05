Tödlicher Unfall auf Donaubad-Parkplatz: Diese Strafe bekommt der Verursacher

Ein sieben Jahre alter Junge wird auf dem Donaubad-Parkplatz von einem Kleintransporter überrollt und stirbt. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, die Strafe steht fest.

Es ist dieser Tage wieder viel los auf dem Donaubad-Parkplatz in Neu-Ulm. Es sind Ferien. Viele Familien mit Kindern sind unterwegs. Wie damals, vor etwa fünf Monaten, als in den Weihnachtsferien zwischen den Jahren ein sieben Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. An der Unfallstelle abgelegte Kerzen, Blumen und kleine Windräder erinnern an das tragische Unglück. Inzwischen ist auch die strafrechtliche Aufarbeitung des Falls abgeschlossen.

Der Siebenjährige war nach damaligen Polizeiangaben an jenem Donnerstag, 28. Dezember 2023, mit seinem zehnjährigen Bruder und seinem 42 Jahre alten Vater im Donaubad. Anschließend wollten sie über den Parkplatz zu ihrem Auto laufen. Zeitgleich habe ein 38-Jähriger mit einem Kleintransporter nach einer freien Parklücke gesucht. Dessen Fahrzeugfront hätten der Vater sowie der ältere Sohn bereits passiert, der Siebenjährige aber sei wenige Meter versetzt dahinter gelaufen.

Unfall auf Donaubad-Parkplatz: Auto fuhr "wohl mit geringer Geschwindigkeit, aber mit fatalen Folgen"

In dem Moment, wo sich der Junge vor dem Transporter befand, soll der 38-Jährige losgefahren sein. "Durch diesen unglücklichen Umstand kam der junge Bub zu Fall und geriet unter das Fahrzeug", hieß im Polizeibericht. Das Auto fuhr "wohl mit geringer Geschwindigkeit, aber mit fatalen Folgen", hatte ein Polizeisprecher gesagt.

Etwa 50 Kräfte von Blaulicht-Organisationen waren nach dem tödlichen Unfall auf dem Donaubad-Parkplatz im Einsatz. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Die nun abgeschlossenen Ermittlungen, die auch ein Gutachten eines Kfz-Sachverständigen umfassten, bestätigen im Wesentlichen diesen Hergang: Der Fahrer des Transporters habe beim Ein-/Abbiegen nach links das mit etwas Abstand nachfolgende und ebenfalls die Zufahrt querende Kind übersehen müssen haben, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen auf Nachfrage unserer Redaktion. Trotz geringer Geschwindigkeit sei das Kind mutmaßlich umgestoßen und dann letztlich vom linken Vorderrad "überrollt" worden.

Junge stirbt nach Unfall auf Donaubad-Parkplatz: Was die Staatsanwaltschaft dem Fahrer vorwirft

Die Strafverfolgungsbehörde kommt zu dem Ergebnis, dass das Kind für den Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz visuell bis kurz vor den Anstoß in einer Weg-Zeit-Betrachtung "zeitweise nicht bzw. kaum erkennbar" war. Dem Fahrer aber wird vorgeworfen, dass er "in Annäherung an die spätere Unfallstelle alle Personen der Gruppe (darunter Kinder) wahrnehmen konnte". "Er hätte sich deshalb vor dem Abbiegen gezielt danach vergewissern müssen, wo diejenige Person der Gruppe verblieben ist, welche sich nicht für ihn sichtbar aus dem Gefahrenbereich entfernt hatte. Dies war offenbar nicht bzw. nicht sorgfältig erfolgt", so die Staatsanwaltschaft.

Zu einem Gerichtsprozess kam es in der Sache nicht. Angehörige des getöteten Jungen hätten zwar über einen Anwalt Akteneinsicht beantragt, aber keinen Nebenklageantrag gestellt. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Strafbefehl, den das Gericht Mitte April erließ. Seit dem 3. Mai ist die Entscheidung rechtskräftig.

Der damals 38-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Der damals 38-jährige Fahrer wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen beziehungsweise insgesamt 8400 Euro sowie einem Fahrverbot von zwei Monaten verurteilt. "Bei der Ahndung von fahrlässigem Verhalten ist nicht nur der tragische Ausgang eines Geschehens, sondern vor allem das individuelle Maß der Schuld des Täters in den Blick zu nehmen. Es geht um das Maß der Vorwerfbarkeit seines pflichtwidrigen Handelns", so die Staatsanwaltschaft. "Unser ganzes Mitgefühl gilt den Angehörigen des getöteten Kindes."