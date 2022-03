Neu-Ulm

vor 30 Min.

Tödlicher Unfall: Wie gefährlich ist der Bahnübergang in Gerlenhofen?

Am Bahnübergang an der St.-Wolfgang-Straße in Gerlenhofen ist es erneut zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Plus Am Bahnübergang in Gerlenhofen wird ein 57-Jähriger von einem Zug erfasst und getötet. An dieser Stelle gab es bereits mehrere tödliche Unglücke.

Von Michael Ruddigkeit

Nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang an der St.-Wolfgang-Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen hat die Polizei nun die Identität des Opfers geklärt. Es handelt sich um einen 57-jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis. Wie berichtet, war der Radfahrer am Sonntag von einem Zug erfasst und getötet worden. Damit kommt erneut die Frage auf, wie gefährlich der Übergang an dieser Stelle ist. Denn es gab dort bereits mehrere tödliche Unfälle in den vergangenen Jahren.

