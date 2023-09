Neu-Ulm

vor 17 Min.

Töpfermarkt und verkaufsoffener Sonntag werden zu Publikumsmagneten

Beim Töpfermarkt auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm gab es eine reiche Auswahl an Keramik, etwa am Stand von Jeanette Arndt mit ihren vielen unterschiedlichen Tassen.

Plus Bei prächtigem Wetter strömen Tausende Besucher nach Neu-Ulm. Auf dem Petrusplatz ist viel los, in der Glacis-Galerie bilden sich lange Schlangen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Die Espressotasse stand am Wochenende im Mittelpunkt des Angebots an vielen Ständen des 37. Töpfermarkts auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz. Wohl kein anderer Gegenstand wurde in derart vielen Variationen und mit so kreativen Ideen angeboten. Das prächtige Wetter sorgte dafür, dass der zweitägige Markt mit Ausstellern aus ganz Deutschland und diesmal auch aus Lettland und Litauen stark besucht war. Am Sonntag waren zusätzlich einige Geschäfte geöffnet – und an beiden Tagen flanierten reichlich Besucherinnen und Besucher zwischen den Angeboten und den Eisdielen Neu-Ulms.

Was beim Töpfermarkt in Neu-Ulm alles geboten ist

Jeanette Arndt steht im leuchtend gelben Sommerkleid in ihrem Stand und zeigt mit ihrem Partner die außergewöhnlichen Kreationen, die in ihrer Töpferei in Waal im Allgäu entstehen. Da gibt es Espressotassen, die paarweise und farblich passend direkt auf Bialetti-Espressokochern sitzen, detailreich, lustig und verspielt von Hand gearbeitet. Arndts Kreativität schuf Tässchen mit menschlichen Körperformen und Tässchen für Fans unterschiedlicher Hobbys wie solche für Fahrradfans, und immer greift das Design die Farbe des kleinen Kochers auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen