Neu-Ulm

vor 55 Min.

Toiletten am Petrusplatz: Der unterirdische Zustand hat bald ein Ende

Hier an der Neu-Ulmer Petruskirche könnte bald ein öffentliches Toilettenhäuschen stehen.

Plus Die Stadt Neu-Ulm will in absehbarer Zeit ein neues öffentliches WC auf dem Petrusplatz aufstellen und damit ein Problem beseitigen, das vielen Menschen schon seit Jahren stinkt.

Von Ronald Hinzpeter

Die Erleichterung - und das muss man in diesem Zusammenhang tatsächlich so schreiben - war groß: Der Petrusplatz in Neu-Ulm soll eine oberirdische öffentliche Toilette bekommen. Damit sind die Tage der sprichwörtlich unterirdischen Klo-Anlage bei der Tiefgarage gezählt. Die Mitglieder des Bauausschusses waren von der Aussicht regelrecht beglückt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

