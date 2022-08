Tonnenschweres Silo kippt in Neu-Ulm auf einen Kleintransporter

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall im Wiley-Nord in Neu-Ulm entstanden. Ein mit Putz gefülltes Silo war wegen des Starkregens umgekippt.

Einen Unfall in der Curd-Jürgens-Straße in Neu-Ulm haben Zeugen am Freitag per Notruf gemeldet. Infolge des starken Regens wurde ein Bausilo unterspült, welches daraufhin umkippte.

Laut der Polizei Neu-Ulm wurde bei dem Unfall niemand verletzt

Das Silo fiel auf einen geparkten Kleintransporter. Der Behälter war nach Angaben der Polizei mit mehreren Tonnen Putz gefüllt, was zur Folge hatte, dass der Kleintransporter erheblich beschädigt wurde. Zum Glück befanden sich zum Unfallzeitpunkt aber keine Personen im Fahrzeug, daher wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. (AZ)