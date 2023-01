Neu-Ulm

vor 2 Min.

Traditionsreiches Riedwirtshaus in Neu-Ulm sucht neuen Pächter

Die Brauerei, die das Riedwirtshaus an der alten Römerstrasse beliefert, ist seit Jahrzehnten die gleiche. Sonst ändert sich hier viel.

Plus Wenig gastronomische Betriebe in Neu-Ulm haben eine Tradition wie der Biergarten an der Alten Römerstraße auf dem Weg nach Reutti. Nun wird für das "Motel" ein neuer Betreiber gesucht.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Ein Wechsel steht im Riedwirtshaus an der Alten Römerstraße in Neu-Ulm an. Das war viele Jahre nicht der Fall: Dieter Bayer führte es mit seiner Frau Anita 43 Jahre lang. Im Jahr 2018 war Schluss. Einen neuen Pächter gab es dann im Sommer 2020. Die Tradition eines schwäbischen Ausflugslokals wurde zuletzt im 1861 erbauten Anwesen aber nicht gepflegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen