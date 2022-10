Triathlon-WM auf Hawaii: Wie Christian Ernst den Ironman meisterte

Plus Christian Ernst aus Neu-Ulm erfüllt sich mit der Teilnahme an der Triathlon-WM einen sportlichen Lebenstraum. Der Weg dorthin war allerdings lang und steinig.

Ironman-Zeit bedeutet Hochbetrieb auf Hawaii. Dort, wo Sandstrände, Vulkane und faszinierende Wasserfälle zum Traumurlaub einladen, waren über 4000 Triathletinnen und Triathleten bei der WM am Start. Zum ersten Mal in der Geschichte des Höhepunkts einer jeder Triathlon-Saison gab es auf der Hauptinsel Big Island zwei Rennen. Auch Christian Ernst aus Neu-Ulm war dabei und spricht von einem "unbeschreiblichen Erlebnis".