Ein 64-Jähriger ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Finninger Straße in Neu-Ulm Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ihm wurde nach Polizeiangaben eine vierstellige Summe gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

