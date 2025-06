Trinkgelage in Kleingartenanlage in Offenhausen eskaliert: Polizist durch Kopfstoß verletzt

In einer Kleingartenanlage im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist in der Nacht zum Sonntag ein Trinkgelage eskaliert. Die Polizei rückte an, ein Beamter wurde beim Einsatz leicht verletzt. Gegen drei Personen wird nun ermittelt.

Gegen 1.20 Uhr war die Polizei über Hilferufe in der Kleingartenanlage informiert worden. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten in einem Schrebergarten mehrere alkoholisierte Personen feststellen. Im Rahmen dieses Trinkgelages waren zwei Personen in einen Streit geraten und prügelten sich. Die zwei Männer im Alter von 43 und 44 Jahren wurden dabei leicht verletzt.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen. Weil er diesem aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachgekommen sein soll, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte seine Nacht bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm.

Eine 44-jährige Zeugin des Streits soll die Einsatzkräfte bei der Sachverhaltsaufnahme so massiv behindert haben, dass sie durch die Beamten mit Handfesseln fixiert werden musste. Anschließend soll sie einen der Beamten mit einem Kopfstoß angegriffen haben. Der Polizist, der zudem beleidigt wurde, sei leicht verletzt worden.

Die 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ebenfalls zur Neu-Ulmer Polizei verbracht. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Gegen die beiden Männer wird wegen Körperverletzung ermittelt. Alle vor Ort angetroffenen Personen waren erheblich alkoholisiert. (AZ)