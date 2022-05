Neu-Ulm

vor 33 Min.

Tritt gegen den Kopf: Polizistin nach Einsatz in Pfuhl verletzt

Bei einem Einsatz in Pfuhl wird eine Polizistin verletzt.

An einem Hotel in Pfuhl greift ein Mann zwei Polizeibeamte an. Eine Polizistin ist nach einem Tritt gegen die Schulter und den Hinterkopf nicht mehr dienstfähig.

Ein 32-Jähriger soll am Dienstag im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl Polizeibeamte attackiert haben. Auch gegen den Kopf eines Beamten soll er getreten haben. Eine Polizistin war nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig. Gegen Nachmittag wurde die Polizei zu einem Hotel in der Leipheimer Straße gerufen. Dort sei jener 32-Jährige aufgeschlagen, der Angestellte und Bewohner verbal und körperlich angegangen sein soll. Als die Beamten mit dem alkoholisierten Mann hätten sprechen wollen, sei dieser auch ihnen gegenüber aggressiv geworden, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund seines Verhaltens hätten die Beamten davon ausgehen müssen, dass der 32-Jährige auch weiterhin auf andere Personen losgeht. Daher sollte er in Gewahrsam genommen werden. Polizeieinsatz in Pfuhl: Polizistin gegen Kopf und Schulter getreten Dabei aber soll er erheblichen Widerstand geleistet haben. Einem Polizeibeamten soll er mit dem Schienbein gegen den Kopf getreten haben. Ein weiterer Tritt traf eine Polizeibeamtin an der Schulter sowie am Hinterkopf. Die Polizisten konnten den Aggressor dann aber doch auf die Dienststelle bringen. Auf dem Weg in die Haftzelle soll der 32-Jährige dem Polizeibeamten noch ins Gesicht gespuckt haben. Der durch den Tritt verletzte Polizeibeamte habe nach dem Vorfall weiterhin Dienst leisten können. Dessen Kollegin aber musste aufgrund einer Schulterverletzung einen Arzt aufsuchen und war nicht mehr dienstfähig, heißt es. Gegen den Mann laufen nun Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegenüber Polizeibeamten, Körperverletzung und Beleidigung. (AZ)

Themen folgen